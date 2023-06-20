نجل نائب أمريكي مطرود يتسبب بمقتل 5 فتيات مسلمات (صورة + فيديو)

كشفت وسائل إعلام أمريكية أن نجل النائب السابق لولاية مينيسوتا جون طومسون، هو المشتبه به في حادث اصطدام قاتل أودى بحياة 5 فتيات مسلمات من أصول صومالية الأسبوع الماضي.

وقالت مصادر لصحيفة "مينيابوليس ستار تريبيون" الأمريكية إن المشتبه به هو ديريك جون طومسون (27 عاما)، من منطقة بروكلين بارك، رغم إشارتها إلى أن الشرطة لم تذكر اسمه علنا.

ويعتبر ديريك نجل جون طومسون، الذي طرد من "التجمع الديمقراطي للمزارعين" و"حزب العمال" في ولاية منيسوتا في سبتمبر 2021، بعد اتهامه زورا لضابط شرطة بالتنميط العنصري، فضلا عن مشاكل قانونية لم تكن معروفة عنه، بما في ذلك مزاعم الاعتداء على الأسرة.

وأوردت مصالح شرطة مينيابوليس أن سيارة مسرعة، تجاوزت يوم الجمعة إشارة حمراء واصطدمت بمركبة تقل خمس فتيات صوماليات، كلهن دون العشرين من العمر، كا أدى إلى وفاتهن، ليتبين في وقت لاحق أنهن أعضاء في مركز دار الفاروق الإسلامي.

وأظهرت لقطات كاميرات المراقبة الحادث، حيث تصطدم سيارة رياضية سريعة، متعددة الاستخدامات، بالمركبة التي كانت تقل الفتيات.

ونقلت صحيفة "ستار تريبيون" عن رئيس شرطة مينيابوليس، بريان أوهارا، تصريحه أن إدارته تحقق في نشر مقطع الفيديو غير المصرح به، كما أفادت بأن ديريك طومسون ينتظر اتهامات قد يتم رفعها اليوم الثلاثاء.

ويتمتع ديريك بتاريخ طويل من القيادة السيئة والجرائم المتعلقة بالمخدرات، حيث حكم عليه بالسجن لثمان سنوات في عام 2020 بسبب حادث "اضرب واهرب"، ثم فراره من الشرطة في منطقة مونتيسيتو بولاية كاليفورنيا.

وقال مكتب المدعي العام في سانتا باربرا، إن الضباط عثروا على 17.6 رطلا من الماريخوانا، وأكثر من 20 ألف دولار نقدا في السيارة التي كان يقودها، كما أوضح أن المرأة التي أصابها قضت عدة أسابيع في غيبوبة بعد الحادث.

ولم يتضح تاريخ إطلاق سراح ديريك من نظام سجون ولاية كاليفورنيا أو سبب تواجده خارج السجن وقت تحطم المركبة يوم الجمعة في مينيابوليس، كما أن معلومات الإفراج المشروط عنه ليست علنية.

المصدر: وسائل إعلام أمريكية