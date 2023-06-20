بيلاروس تحذر من عواقب مخطط انقلابي يدبره مقاتلون يتم تدريبهم في بولندا

حذر المتحدث باسم الخارجية البيلاروسية، أناتولي غلاز، اليوم الثلاثاء، من أن أي محاولات للانقلاب وتغيير السلطة في بيلاروس ستبوء بالفشل وتعود على أصحابها بعواقب وخيمة.

وأكد غلاز، على هامش اجتماع وزراء خارجية منظمة معاهدة الأمن الجماعي في مينسك اليوم الثلاثاء، أن أي محاولات لتغيير السلطة في بيلاروس ستتم من خلال الاستعانة بمقاتلين مدربين من الخارج، وستعود بعواقب وخيمة على كل من منفذي الانقلاب ومنظميه.

وأشار إلى أن مخطط الانقلاب ليس سرا، مؤكدا أن الحكومة البيلاروسية تعلم كافة تفاصيله ومن يقف خلفه، كما أوضح أن هذه المعلومات متاحة في النطاق العام بما في ذلك ضمن مواد قناة Euronews.

وتابع: "تحدثنا عن ذلك مرارا، ولفتنا انتباه الجانب البولندي إلى هذه المسألة، ومع ذلك، فإن تفسيراتهم لا تتحمل النقد"، حيث شدد على أن "الانقلابات" من الأعمال التي تعتبر إجرامية وغير مسؤولة في بيلاروس.

وذكرت صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية في وقت سابق، أن عدة مئات من المسلحين الذين غادروا بيلاروس سابقا، يخططون الآن لتنفيذ محاولة انقلاب في الجمهورية، حيث يتم تدريبهم في بوزنان البولندية.

المصدر: نوفوستي