الخارجية البولندية: شروط كييف لاستخراج ضحايا مذبحة فولين أمر غير مقبول

صرح نائب وزير الخارجية البولندي بافيل يابلونسكي بأن وضع شروط لاستخراج رفات ضحايا مذبحة فولين من قبل أوكرانيا أمر غير مقبول.

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وفي تعليقه على تصريح رئيس معهد الذاكرة الوطنية لأوكرانيا أنطون دروبوفيتش مفاده أن كييف لن تسمح باستخراج رفات ضحايا مذبحة فولين حتى تتم استعادة النصب التذكاري لمقاتلي جيش المتمردين الأوكراني في بولندا، قال يابلونسكي في بث إذاعة "RMF FM": "أولا، فإن وزن هاتين المسألتين لا يمكن مقارنتهما. ثانيا، يعد وضع أي شروط في هذا الأمر خطأ قطعيا".

وأضاف: "هذه كلمات غبية جدا للسيد دروبوفيتش"، معبرا عن أمله بأن موقف دروبوفيتش من هذه المسألة لا تتفق مع الموقف الأوكراني الرسمي.

وأشار إلى أن بولندا قد بدأت استخراج رفات ضحايا مذبحة فولين في أراضي أوكرانيا، متابعا: "لقد بدأت بالفعل بعض أعمال استخراج الجثث، وخاصة في الأماكن المتفق عليها في نوفمبر الماضي".

ويعتبر المؤرخون البولنديون مذبحة فولين إبادة جماعية وتطهيرا عرقيا ويزعمون أن عدد القتلى فيها يتراوح بين 100 ألف و130 ألف شخص.

امصدر: نوفوستي