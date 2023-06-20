وزير الأمن الإيراني: عشرات الخلايا الاستخبارية ناشطة حاليا ضد أمننا

قال وزير الأمن الإيراني إسماعيل خطيب، إن هناك عشرات الخلايا الاستخبارية تعمل ضد الأمن الوطني لبلادنا، موضحا أن خلق أجواء الأمل وتعزيز الإيمان من البنى الأساسية لأمن النظام.

وفي حديثه أمام المجلس الأمني في محافظة بوشهر جنوب البلاد، أكد أن "الأجهزة الأمنية والتنفيذية والعسكرية وكل الأجهزة التنفيذية في البلاد إذا امتلكت رؤية موحدة وواصلت تنفيذ الأهداف الأساسية لإقرار الأمن فإن بإمكانها أن تكون نموذجا ناجحا لاستمرار وارتقاء الأمن المستدام الذي شهدته الجمهورية الاسلامية لأكثر من 40 عاما، بل ستكون مجموعة اقليمية ودولية رادعة".

واعتبر وزير الأمن أن "من أبرز مكونات تحقيق الأمن في البلاد هو مواجهة نفوذ الأجانب"، مشيرا إلى أن "الأعداء والأجانب يبذلون قصارى جهدهم لتحقيق أهدافهم بالتغلغل إلى نسيج النظام".

وأكد "ضرورة خلق ظروف تحقق الردع أمام العدو، وبالتالي فان الإشراف والرقابة والتنبؤات وسبل الوقاية وكل الجهود التي تقوم بها الأجهزة المعنية لابد أن تصاغ بشكل يمنحها قوة الردع للعدو".

المصدر: "تسنيم"