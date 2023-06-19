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الخارجية الروسية: الغرب يحاول إخفاء مشاركته في تهريب الذهب من السودان

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الخارجية الروسية: الغرب يحاول إخفاء مشاركته في تهريب الذهب من السودان
Globallookpress Konstantin Kokoshkin
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أكد مصدر في وزارة الخارجية الروسية أن الغرب يحاول إخفاء مشاركة شركاته في تهريب الذهب السوداني.

وقال المصدر: "تكمن وراء هذه الموجة الدعائية، أولا وقبل كل شيء، محاولة "لإخفاء" مشاركة العديد من الشركات الغربية في تهريب ثلثي الذهب السوداني المستخرج، فضلا عن ممارسة "الاستعمار الجديد" المطبق في إفريقيا، ويقوم على مبدأ التبادل غير المتكافئ".

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وفي وقت سابق، صرح سفير السودان لدى روسيا، محمد سراج، في وقت سابق، بأن بلاده تتوقع توسيع التعاون مع روسيا في مجال التنقيب والتعدين، حيث أشار إلى أن روسيا يمكنها أن تدعم السودان بخبرتها في مجال التعدين، وأكد أن تعدين الذهب التقليدي يمكن أن يتم بشكل أفضل ويصبح أيضا أكثر تنظيما.

المصدر: تاس

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