الخارجية الروسية: نحافظ على الحوار مع الفاتيكان لإحلال السلام في أوكرانيا

قال نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو، إن روسيا تحافظ على الحوار مع الفاتيكان بشأن طرق إحلال السلام في أوكرانيا

وأوضح غروشكو في رد على سؤال حول خطط الكاردينال زوبي لزيارة موسكو: "نحن ندعم الحوار حول سبل إحلال السلام في أوكرانيا، ونقدر الموقف المتوازن للفاتيكان، الذي يتخذه البابا شخصيا".

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وفي وقت سابق، قال رئيس الاتحاد العالمي لأنصار الدين القديم، ليونيد سيفاستيانوف، الذي يحتفظ بمراسلات مع البابا فرنسيس، إن المبعوث البابوي للتسوية في أوكرانيا الكاردينال ماتيو زوبي، قد يصل إلى روسيا الأسبوع المقبل.

وأضاف سيفاستيانوف أن البابا يدعم المبادرة التي أطلقتها بعثة السلام الإفريقية بشأن أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي