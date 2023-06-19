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ناريشكين: المحللون الغربيون يشككون في نجاح الهجوم المضاد الأوكراني

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ناريشكين: المحللون الغربيون يشككون في نجاح الهجوم المضاد الأوكراني
Sputnik
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قال مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي سيرغي ناريشكين، إن كثيرين من المحللين الغربيين، يبدون من وراء الكواليس شكوكهم الجدية حول نجاح الهجوم الأوكراني المضاد

وأضاف ناريشكين، في مقابلة صحفية: "يعبر العديد من المحللين الغربيين وراء الكواليس عن شكوكهم الجدية حول نجاح مغامرة أوكرانيا المذكورة. وبدون الخوض في التفاصيل ، سأقول إن الأهداف التي أعلنها نظام كييف تعتبر بعيدة المنال ".

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وشدد ناريشكين، على أن "مقتل عدد كبير من الجنود المدربين في دول الناتو، وتدمير المعدات الغربية سيقوض القدرة القتالية للجيش الأوكراني. وهذا بدوره سيؤثر سلبا على استقرار نظام فلاديمير زيلينسكي".

وقال: "وفقا لبعض التقييمات الغربية، قد يكون وجود الدولة الأوكرانية نفسه مهددا".

كما أشار ناريشكين، "لا يستبعد خبراء ومختصون محنكون في أجهزة المخابرات والإدارات العسكرية الأمريكية والأوروبية، أن الهجوم المضاد قد يؤدي إلى نتائج معاكسة بشكل مباشر".

المصدر: تاس

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