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مناورات أمريكية-يابانية -تايوانية في يوليو المقبل

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مناورات أمريكية-يابانية -تايوانية في يوليو المقبل
AFP
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جاء في تقرير نشره اليوم معهد أبحاث الدفاع والأمن الوطني في تايوان، أن الولايات تعتزم مع اليابان، دعوة تايوان لأول مرة في يوليو للمشاركة في مناورة حربية للقيادات والأركان.

ووفقا لسيناريو التدريبات، الحديث يجري عن أزمة في مضيق تايوان نتيجة نزاع عسكري مفترض بين بكين وتايبيه.

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في وقت سابق، زار وفد عسكري ياباني، تايوان وأجرى مشاورات مع ممثلي معهد أبحاث الدفاع والأمن الوطني في الجزيرة.

وقال التقرير: "أفاد الجانب الياباني بأنه في منتصف شهر يوليو، ستجري في طوكيو مناورة لقيادات الأركان تحت عنوان- أزمة في مضيق تايوان ".

جرت مثل هذه المناورات، مرتين في السابق بمشاركة الولايات المتحدة واليابان، أما في المرة الثالثة، فستشارك فيها تايوان كذلك.

من جهتها تعتبر الصين تايوان جزءا لا يتجزأ من أراضيها لم تنجح في ضمه منذ نهاية الحرب الأهلية الصينية في عام 1949، لكنها تؤكد على أنها ستعيدها إلى السيادة الصينية يوما ما، بالقوة إن لزم الأمر.

المصدر: تاس

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