"حريق وغريق ورياح عاتية".. أسوأ ظروف جوية تضرب جنوب شرق أمريكا

تسببت موجة حارة بهبوب عواصف شديدة وانقطاع التيار الكهربائي عن مئات آلاف الأمريكيين، في جنوب شرق الولايات المتحدة.

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ودفعت درجات الحرارة المرتفعة إلى المزيد من التحذيرات بشأن شدة القيظ في معظم أنحاء جنوب الولايات المتحدة يوم الأحد، وتسببت في حدوث عواصف رعدية شديدة أدت إلى انقطاع التيار الكهربائي عن مئات الآلاف من الأشخاص من أوكلاهوما إلى ميسيسيبي وتسببت في هبوب رياح عاتية أثارت تهديدات باندلاع حرائق غابات في ولايتي أريزونا ونيو مكسيكو.

وقالت هيئة الأرصاد الوطنية إن إعصارا قُمعيا "تورنادو" يشتبه في أنه ضرب بالقرب من سكرانتون في أركنسو في ساعة مبكرة من صباح الأحد، ما أدى إلى إسقاط أشجار على منازل، من دون ورود تقارير عن وقوع إصابات خطيرة.

Tornado Warning for Louin & Montrose, MS until 12:00am CDT.



Take cover now!#mswx#tornadopic.twitter.com/vhZckul1Bm — Weather Track US (@weathertrackus) June 19, 2023

So far, this is the only known photo as of right now of the Florence, MS tornado earlier this evening taken by Cindy Vreeland (on Twitter & Facebook).#mswx#tornadopic.twitter.com/UiRzX6jshM — Weather Track US (@weathertrackus) June 19, 2023

Tornado watch to our north until 2:00 AM. Strongest storms stay NW of I-65 through the 1st half of the night... but towards sunrise a coastal storm chance takes shape for us. We'll keep strong storm chances around from the AM - the noon hours. Stay weather aware! #flwx#alwxpic.twitter.com/T4J1N8cLNQ — Joseph Neubauer (@JNeubauerWx) June 19, 2023

وأعلن حاكم ولاية لويزيانا جون بيل إدواردز حالة الطوارئ في شمال ووسط لويزيانا بعد أن تسببت ريح قوية والطقس القاسي في انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع يومي السبت والأحد، أشار أكثر من 740 ألف شخص إلى انقطاع التيار الكهربائي في أوكلاهوما وتكساس ولويزيانا وأركنسو وميسيسيبي.

إلى ذلك، حذرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية من أن درجات الحرارة التي يحتمل أن تحطم الرقم القياسي ستستمر فوق جنوب تكساس وساحل الخليج الغربي والوسطى وأن العواصف التي تنتج رياحا مدمرة وبَرَدا وربما أعاصير قد تضرب وادي المسيسيبي السفلي.

في فلوريدا، أصدرت خدمة الطقس تحذيرا آخر من الحرارة يوم الأحد، وهذه المرة بشكل أساسي لفلوريدا كيز. قال خبراء الأرصاد إن قراءات مؤشر الحرارة - مزيج من درجات الحرارة المرتفعة والرطوبة الشديدة - يمكن أن تصل إلى 108 درجة فهرنهايت (42 درجة مئوية) و112 درجة (45 درجة مئوية) في أماكن مثل كي لارغو ، وماراثون وكي ويست.

قالت خدمة الأرصاد الجوية في نشرة: "ستؤدي هذه الظروف إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض الحرارة للأشخاص في الهواء الطلق أو في الأماكن غير المكيفة".

في الجنوب الغربي، حيث تكافح فرق إطفاء حرائق غابات متعددة في أريزونا ونيو مكسيكو، قال خبراء الأرصاد إن درجات الحرارة المرتفعة والريح العاتية ستؤدي إلى طقس ملائم للحرائق خلال اليومين المقبلين. ويتوقع بأن يكون يوم الأحد أكثر أيام السنة حرارة في ولاية أريزونا، حيث تصل درجات الحرارة المرتفعة إلى 110 درجات (43.5 درجة مئوية) في فينيكس.

كان من المتوقع أن تهب ريح بسرعة 30 ميلا في الساعة إلى 40 ميلاً في الساعة (48-64 كم في الساعة) يوم الأحد شرق فلاغستاف بولاية أريزونا على طول الطريق السريع 40 وتصل سرعتها إلى 50 ميلاً في الساعة (80 كم / ساعة) يوم الاثنين، مما قد يؤدي إلى نشوب حرائق شديدة الخطورة عبر معظم شمال شرق ولاية نيو مكسيكو.

وكان حريق كبير اندلع بعد ظهر الجمعة جنوب توسون بولاية أريزونا أدى إلى إغلاق طريق سريع تابع للولاية يوم السبت. وقالت السلطات إن طريق أريزونا 83 أعيد فتحه يوم الأحد ولا توجد منازل في خطر داهم.

قالت هيئة الأرصاد الجوية إن معظم أجزاء ولاية نيفادا كانت تحت تحذير من ريح شديدة مع هبوب رياح تصل سرعتها إلى 55 ميلا في الساعة (88 كم / ساعة) مع وجود غبار قد يعيق الرؤية على الطرق السريعة.

المصدر: RT+ أ ب