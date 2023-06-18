الثانية في أقل من شهر.. الجيش الإسرائيلي يعلن عن سرقة مدفع رشاش "ماغ" من إحدى قواعده العسكرية

أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الأحد، عن وقوع عملية سطو على قاعدة للجيش وسرقة مدفع رشاش من طراز "ماغ".

إقرأ المزيد

وقالت إذاعة الجيش في تغريدة على "تويتر": "حادثة أخرى لسرقة ذخيرة من قاعدة الجيش الإسرائيلي في النقب جنوبي إسرائيل".

وأضافت أنه تمت سرقة مدفع رشاش من نوع "ماغ" الأسبوع الماضي، من قاعدة جفعاتي الجوية.

وأفادت بأن الجنود نصبوا المدفع بالقرب من ناقلة جنود مدرعة، حيث تدربوا، ليقوم اللصوص هناك بسرقته.

وأشارت إلى أن القوات الإسرائيلية فتحت تحقيقا في الحادثة، موضحة بأن المتحدث باسم الجيش أكد التفاصيل.

אירוע גניבת תחמושת נוסף מבסיס צה"ל בנגב: מקלע מסוג "מאג" נגנב בשבוע שעבר מבא"ח גבעתי; החיילים הניחו אותו ליד הנגמ"ש שבו התאמנו וגנבים הגיעו לשם וגנבו אותו. מצ"ח פתחה בחקירת האירוע, בדובר צה"ל אישרו את הפרטים@Doron_Kadosh — גלצ (@GLZRadio) June 18, 2023

المصدر: إذاعة الجيش الإسرائيلي