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الثانية في أقل من شهر.. الجيش الإسرائيلي يعلن عن سرقة مدفع رشاش "ماغ" من إحدى قواعده العسكرية

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الثانية في أقل من شهر.. الجيش الإسرائيلي يعلن عن سرقة مدفع رشاش
AFP
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أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الأحد، عن وقوع عملية سطو على قاعدة للجيش وسرقة مدفع رشاش من طراز "ماغ".

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وقالت إذاعة الجيش في تغريدة على "تويتر": "حادثة أخرى لسرقة ذخيرة من قاعدة الجيش الإسرائيلي في النقب جنوبي إسرائيل".

وأضافت أنه تمت سرقة مدفع رشاش من نوع "ماغ" الأسبوع الماضي، من قاعدة جفعاتي الجوية.

وأفادت بأن الجنود نصبوا المدفع بالقرب من ناقلة جنود مدرعة، حيث تدربوا، ليقوم اللصوص هناك بسرقته.

وأشارت إلى أن القوات الإسرائيلية فتحت تحقيقا في الحادثة، موضحة بأن المتحدث باسم الجيش أكد التفاصيل.

المصدر: إذاعة الجيش الإسرائيلي

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