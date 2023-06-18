صحيفة: مندوبات يشتكين من تحرش الذكور بهن في مؤتمر للأمم المتحدة

قالت "فايننشال تايمز"، إن مجموعة من النساء المندوبات أكدن تعرضهن للتحرش والإساءة من جانب الذكور في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ وذلك قبيل قمة المناخ الثامنة والعشرين في دبي

وأشارت الصحيفة إلى أن مندوبات من عشرين دولة من بينها المكسيك والولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وبيرو وكندا، طلبن من منظمي المؤتمر "إيلاء اهتمام خاص لكيفية معاملة النساء خلال المفاوضات"، خاصة بعد حوادث التحرش الجنسي والاعتداء الجنسي في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في عام 2022 (COP27).

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ونقلت الصحيفة عن رئيسة الوفد المكسيكي كاميلا زيبيدا، تأكيدها على أنها تعرضت العام الماضي للتحرش من قبل مندوب أرسل لها رسائل غير لائقة.

وتشير صحيفة "فايننشال تايمز" إلى أن هذه ليست الصعوبة الأولى التي يواجهها منظمو مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، المقرر عقده في نوفمبر من هذا العام في الإمارات العربية المتحدة (COP28).

وذكرت الصحيفة أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، حذر هذا الأسبوع من أن محادثات المناخ "تتعرض للتقويض بسبب المآرب الخاصة" لممثلي قطاع النفط والغاز.

وشددت الصحيفة، على أن ممثلي الجهة المشرفة على تنظيم الفعالية، رفضوا التعليق على الموضوع برمته.

المصدر: نوفوستي