اعتبر النائب الألماني ماركوس فرونماير أن وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك ووزير الاقتصاد الألماني ونائب المستشار روبرت هابيك يعملان لصالح أوكرانيا وليس لوطنهما.

وقال فرونماير خلال جلسة للبوندستاغ الألماني: "عندي سؤال، السيد هابيك، هل أنت فعلا وزير اقتصاد لدينا؟ أم وزير الاقتصاد في أوكرانيا؟ مصالح من تمثل - ألمانيا أو بلدان أخرى؟"

وتابع: "مواطنونا يعرفون الإجابة. لدينا حكومة بانديرا بيربوك وفلاديمير هابيك!" في إشارة إلى ستيبان بانديرا، زعيم القوميين الأوكرانيين المتطرفين في الثلاثينيات والأربعينيات من القرن الماضي، والرئيس الأوكراني الحالي فلاديمير زيلينسكي.

إقرأ المزيد

وذكّر فرونماير لبيربوك بتصريح لها قالت فيه إن الوعد لأوكرانيا أهم من رأي الناخبين الألمان.

كما أعرب عن غضبه من كلمات هابيك حول تعليق الصناعة في ألمانيا قبل أن "يتجمد الناس" في حال توقف إمدادات الغاز الروسي.

وأمس السبت قال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن الاقتصاد الألماني استند في قدرته التنافسية على الغاز الروسي الرخيص نسبيا، وإن برلين الآن "تطلق النار على قدمها" جالبة الضرر لنفسها باتباعها المسار الأمريكي.

المصدر: "نوفوستي"