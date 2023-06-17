الكرملين: روسيا تواصل العمل مع "أوبك +" على أسعار عادلة لموارد الطاقة

أكد المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف مواصلة روسيا تطوير علاقاتها مع العالم العربي وتحديدا دول الخليج، بما في ذلك في الطاقة لضمان أسعار عادلة لها، وفي مقدمتها النفط.

وقال بيسكوف في لقاء مع RT: "أقصد هنا صيغة أوبك +، وبصورة عامة، نحن راضون عن كيفية تطور علاقاتنا، وسنواصل العمل على ذلك"، مشيرا إلى أن "العالم أكبر وأغنى بكثير من الغرب".

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وقال: "قسم كبير من الناتج المحلي الإجمالي العالمي يتولد حاليا في بقية أنحاء العالم، وليس في الغرب.. كما أن بقية العالم يتطور بشكل ديناميكي وبوتيرة أسرع بكثير من الدول الغربية".

وأكد بيسكوف أن هناك مرحلة انعطاف خطيرة للغاية، مترافقة مع التغيّر في قواعد اللعبة في الاقتصاد والسياسة والقانون الدولي، وأردف قائلا: "التغيرات تجاه الرفض الذي تبديه غالبية دول العالم، بما في ذلك دول العالم العربي، ورفض التوجيهات في العلاقات الدولية، ورفض محاولات إملاء الشروط، ورفض محاولات فرض الإرادة عليهم. ورفض ما كان يسمى بالاستعمار".

وعن تطوير العلاقات مع العالم العربي، تحدّث بيسكوف عن أنّه لروسيا علاقات تاريخية طويلة ووثيقة للغاية مع دول العالم العربي.

وذكر أن روسيا قدمت المساعدة لهذه البلدان في تطوير صناعتها، والاقتصاد الوطني، وفي التعليم والطب.

المصدر: RT