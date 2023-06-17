بايدن يعرب عن أمله بلقاء شي خلال الأشهر المقبلة لحل الخلافات مع الصين

أعرب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عن أمله في لقاء نظيره الصيني، شي جين بينغ، خلال الأشهر القادمة، لحل الخلافات القائمة بين البلدين.

وقال بايدن اليوم السبت خلال اجتماع في قاعدة أندروز الجوية الأمريكية، إنه يأمل أن يتمكن خلال لقائه بنظيره الصيني من مناقشة الخلافات القائمة بين واشنطن وبكين وسبل حلها.

وتعليقا على حادث إسقاط البالون الصيني في الـ 4 من فبراير الماضي في المجال الجوي الأمريكي، أقر بايدن بأن شي جين بينغ ربما لم يكن على اطلاع كامل بما كان يجرى.

وأضاف: "لا أعتقد أن القيادة الصينية كانت تعلم أين المنطاد، وماذا كان بداخله، وما الذي كان يحدث، وأعتقد أن الأمور تطورت بخلاف ما كان مخططا له، وانحرفت إلى مسار محرج".

ووفقا للإدارة الأمريكية، استخدمت الصين المنطاد لجمع معلومات استخباراتية عن الولايات المتحدة وحلفائها.

ومن جانبها نفت وزارة الخارجية الصينية هذه الاتهامات، وأكدت أن المنطاد مستخدم في مجال الأرصاد الجوية، وأنه انحرف عن مساره عن طريق الصدفة.

المصدر: RT + تاس