أوكرانيا.. الإعلان عن تسرب للأمونيا في مصنع للحوم

أعلن مجلس مدينة كريمنتشوغ في مقاطعة بولتافا وسط أوكرانيا عن حدوث تسرب للأمونيا في مصنع لمعالجة اللحوم بالمدينة.

ونشر مجلس المدينة على حسابه في "فيسبوك": "اليوم 17 يونيو، وقع حادث تسرب للأمونيا في مصنع تعليب اللحوم في كريمنشوك حيث أصيب اثنان من الموظفين في الحادث".

وأكدت سلطات المدينة أن المادة السامة لم تخرج عن نطاق المصنع ولا توجد أخطار تهدد السكان.

ووفقا لسلطات المدينة، فقد نجح فريق الطوارئ التابع للشركة في التعامل ع الحادث، وإزالة آثاره.

المصدر: نوفوستي