أوكرانيا.. الإعلان عن تسرب للأمونيا في مصنع للحوم
Legion-Media
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/viso
أعلن مجلس مدينة كريمنتشوغ في مقاطعة بولتافا وسط أوكرانيا عن حدوث تسرب للأمونيا في مصنع لمعالجة اللحوم بالمدينة.
ونشر مجلس المدينة على حسابه في "فيسبوك": "اليوم 17 يونيو، وقع حادث تسرب للأمونيا في مصنع تعليب اللحوم في كريمنشوك حيث أصيب اثنان من الموظفين في الحادث".
وأكدت سلطات المدينة أن المادة السامة لم تخرج عن نطاق المصنع ولا توجد أخطار تهدد السكان.
ووفقا لسلطات المدينة، فقد نجح فريق الطوارئ التابع للشركة في التعامل ع الحادث، وإزالة آثاره.
المصدر: نوفوستي