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سلطات زابوروجيه: ضبط أكثر من 60 جماعة تخريبية في المقاطعة

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سلطات زابوروجيه: ضبط أكثر من 60 جماعة تخريبية في المقاطعة
Sputnik SVETLANA SHEVCHENKO
القائم بأعمال حاكم مقاطعة زابوروجيه، يفغيني باليتسكي
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أعلن القائم بأعمال حاكم مقاطعة زابوروجيه، يفغيني باليتسكي، عن ضبط أكثر من 60 جماعة تخريبية في المقاطعة منذ انضمامها إلى روسيا.

وقال باليتسكي في حديث لصحيفة "إزفيستيا" الروسية: "أجرينا قبل عام تقريبا استفتاء على الانضمام إلى روسيا، وكان الوضع أصعب بكثير آنذاك".

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وأضاف: "تم في أراضينا منذ ذلك الوقت ضبط أكثر من 60 جماعة تخريبية، ويتعذر علي أن أحدد الرقم الدقيق، وهي كانت تعيق حياتنا السلمية".

يذكر أن وثائق انضمام مقاطعة زابوروجيه إلى روسيا وقعت في موسكو يوم 30 سبتمبر عام 2022، إضافة إلى 3 مناطق أخرى، هي جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعة خيرسون.

المصدر: تاس

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