بيسكوف: موسكو مستعدة للتفاوض مع واشنطن حول الأسلحة النووية
Legion-Media
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صرح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأن روسيا مستعدة للتفاوض مع الولايات المتحدة حول الحد من الأسلحة النووية.
وقال بيسكوف للصحفيين على هامش منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي (SPIEF): "روسيا مستعدة للتفاوض".
يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال خلال الجلسة العامة لـ "SPIEF": إن لدى روسيا أسلحة نووية أكثر من دول الناتو، وهم يريدون من روسيا خفضها. "لن ينالوا ذلك".
يعقد منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي (SPIEF) خلال الفترة من 14 إلى 17 يونيو.
المصدر: ريا نوفوستي