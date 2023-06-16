احتجاج ضد عمدة دايغو بكوريا الجنوبية بعد مطالبته بطرد قوى تروّج لكراهية الإسلام (صور)

احتج سكان بوك-غو من معارضي تشييد مسجد بمدينة دايغو بكوريا الجنوبية، على تصريحات عمدة المدينة هونغ جون-بيو، حول ضرورة طرد بعض القوى الدينية من دايغو تروج للكراهية ضد الإسلام.

وبقدت لجنة معارضة بناء مسجد في حي دايهيون اليوم الجمعة مؤتمرا صحفيا أمام قاعة مدينة دايغو حيث طالبت العمدة بالاعتذار إزاء تصريحاته، مشيرة إلى أن العمدة وصف السكان بأنهم "جماعة تحرض عليها بعض القوى لقمع الإسلام".

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وبرّرت اللجنة تحركها بأن السكان لم يعارضوا أيضا زيارة المسلمين للمنطقة في السنوات العشر الماضية، لافتة إلى أن معارضة بناء مسجد ليست مسألة حرية دينية، بل هي مسألة تتعلق بالحق في الحياة، وحقوق الملكية، والحق في السعي وراء السعادة.

يذكر أن العمدة كتب عبر حسابه في "فيسبوك" يوم 10 يونيو الجاري أنه تم إطلاعه على أن أولئك الذين حرضوا على بعض سكان بوك-غو هم بعض القوى المسيحية الكاذبة، مبينا أنه "يجب طرد بعض القوى المسيحية الكاذبة التي تروّج للكراهية ضد الإسلام، من مدينة دايغو".

ثريد:وسط استمرار الصراع حول بناء مسجد في دايغو نظم السكان المحليون المعارضين حدثا لتناول شرائح لحم الخنزير المسلوق لـ100 شخص أمام موقع بناء المسجد!!🇰🇷 pic.twitter.com/1FwXlBRZRO — tntn🐥 (@tntn_9) February 4, 2023

هذا وقد انتشرت في فبراير الماضي مقاطع فيديو وصور للمعارضين وهم يقيمون حفلة تناول لحم الخنزير أمام الموقع المخصص لتشييد المسجد.

وقد أعدت لجنة الاستجابة للطوارئ ضد بناء المسجد طعامًا يكفي لـ100 شخص ووضعوا حوالي 10 طاولات في شارع أمام موقع البناء وفي حوالي الساعة 12:30 ظهرا امتلأت بالزوار الذين تراوح عددهم ما بين 30 -40 فردا من سكان ديهيون-دونغ pic.twitter.com/XDYr9ivrUv — tntn🐥 (@tntn_9) February 4, 2023

المصدر: وكالة يونهاب