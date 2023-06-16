 
مباشر

احتجاج ضد عمدة دايغو بكوريا الجنوبية بعد مطالبته بطرد قوى تروّج لكراهية الإسلام (صور)

أخبار العالم

احتجاج ضد عمدة دايغو بكوريا الجنوبية بعد مطالبته بطرد قوى تروّج لكراهية الإسلام (صور)
Globallookpress
مسجد في عاصمة كوريا الجنوبية سيئول.
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vio0

احتج سكان بوك-غو من معارضي تشييد مسجد بمدينة دايغو بكوريا الجنوبية، على تصريحات عمدة المدينة هونغ جون-بيو، حول ضرورة طرد بعض القوى الدينية من دايغو تروج للكراهية ضد الإسلام.

وبقدت لجنة معارضة بناء مسجد في حي دايهيون اليوم الجمعة مؤتمرا صحفيا أمام قاعة مدينة دايغو حيث طالبت العمدة بالاعتذار إزاء تصريحاته، مشيرة إلى أن العمدة وصف السكان بأنهم "جماعة تحرض عليها بعض القوى لقمع الإسلام".

إقرأ المزيد
كوريا الجنوبية.. القضاء يحكم لصالح المجتمع الإسلامي بخصوص استمرار بناء مسجد شرق البلاد
كوريا الجنوبية.. القضاء يحكم لصالح المجتمع الإسلامي بخصوص استمرار بناء مسجد شرق البلاد

وبرّرت اللجنة تحركها بأن السكان لم يعارضوا أيضا زيارة المسلمين للمنطقة في السنوات العشر الماضية، لافتة إلى أن معارضة بناء مسجد ليست مسألة حرية دينية، بل هي مسألة تتعلق بالحق في الحياة، وحقوق الملكية، والحق في السعي وراء السعادة.

يذكر أن العمدة كتب عبر حسابه في "فيسبوك" يوم 10 يونيو الجاري أنه تم إطلاعه على أن أولئك الذين حرضوا على بعض سكان بوك-غو هم بعض القوى المسيحية الكاذبة، مبينا أنه "يجب طرد بعض القوى المسيحية الكاذبة التي تروّج للكراهية ضد الإسلام، من مدينة دايغو".

هذا وقد انتشرت في فبراير الماضي مقاطع فيديو  وصور للمعارضين وهم يقيمون حفلة تناول لحم الخنزير أمام الموقع المخصص لتشييد المسجد.

المصدر: وكالة يونهاب

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا