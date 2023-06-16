وفد إماراتي عسكري رفيع يزور مصانع الأسلحة الروسية (فيديو+صورة)

بحث قائد القوات البرية الإماراتية اللواء الركن سعيد الشحي، مع الفريق أول أوليغ ساليوكوف قائد القوات البرية الروسية في موسكو اليوم التعاون العسكري، وزار عددا من مصانع السلاح.

وزار الوفد الإماراتي ضريح الجندي المجهول في حديقة ألكسندر في الساحة الحمراء وسط العاصمة موسكو، حيث استعرض حرس الشرف وأدى التحية أمام الضريح ووضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري والشعلة الخالدة.

كما زار الشحي والوفد المرافق له عددا من المؤسسات الصناعية الدفاعية الروسية، حيث تعرف على أحدث الأسلحة الروسية، والكثير من نماذج السلاح المتميز الذي تنتجه روسيا ويثبت تفوقه في أوكرانيا.

المصدر: RT