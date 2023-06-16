بوتين: الغرب لم يرغب في التحدث إلى روسيا لكنه سيفعل ذلك.. سنرى

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي أن الدول الغربية لم ترغب في حوار روسيا ولكنها ستفعل، وأن موسكو تنتظر متى، وحول ماذا ستتحدث معهم.

وقال بوتين: "فيما يتعلق بما إذا كنا بحاجة إلى الحوار معهم أم لا، أكرر مرة أخرى، أننا لم نرفض هذا الحوار. هم الذين قرروا مقاطعتنا".

وأضاف: "إذا كانوا لا يريدون التحدث فلا داعي لذلك، لكنهم سيريدون الحديث معنا، وستنظر روسيا في متى، وحول ماذا ستتحدث معهم".

المصدر: نوفوستي