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بوتين: الغرب لم يرغب في التحدث إلى روسيا لكنه سيفعل ذلك.. سنرى

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بوتين: الغرب لم يرغب في التحدث إلى روسيا لكنه سيفعل ذلك.. سنرى
Sputnik
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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي أن الدول الغربية لم ترغب في حوار روسيا ولكنها ستفعل، وأن موسكو تنتظر متى، وحول ماذا ستتحدث معهم.

وقال بوتين: "فيما يتعلق بما إذا كنا بحاجة إلى الحوار معهم أم لا، أكرر مرة أخرى، أننا لم نرفض هذا الحوار. هم الذين قرروا مقاطعتنا".

وأضاف: "إذا كانوا لا يريدون التحدث فلا داعي لذلك، لكنهم سيريدون الحديث معنا، وستنظر روسيا في متى، وحول ماذا ستتحدث معهم".

المصدر: نوفوستي

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