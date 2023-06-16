مكتب رئيس جنوب إفريقيا: زيارة الوفد الإفريقي إلى أوكرانيا تجري وفق الخطة رغم ما حدث في مطار بولندا

قال فينسينت ماجوينيا، المتحدث باسم الرئاسة في جنوب إفريقيا، إن زيارة القادة الأفارقة إلى أوكرانيا تجري "بشكل جيد كما هو مخطط لها"، رغم المشاكل في مطار بولندا أو الإنذار بغارة جوية.

وأشار المتحدث إلى أن أمن رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، لم يتعرض حتى الآن للتهديد.

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وأضاف أنه من المقرر إجراء مفاوضات مع فلاديمير زيلينسكي قريبا، وبعد ذلك، من المتوقع عقد مؤتمر صحفي مع إجابات لأسئلة الصحفيين، ثم سيتوجه القادة الأفارقة إلى سان بطرسبورغ.

ونوه المتحدث بأن سلطات جنوب إفريقيا على اتصال بالسلطات البولندية بشأن حادثة تأخر الطائرة في المطار.

وذكرت اليوم الجمعة، صحيفة TimesLIVE أن رئيس الأمن الرئاسي في جنوب إفريقيا الميجور جنرال والي رودي قد اتهم الحكومة البولندية بمحاولة تعطيل مهمة الرئيس سيريل رامافوزا للسلام في أوكرانيا، بعد أن تم احتجاز الطائرة التي كانت تقل فريقه الأمني ​​والصحفيين في مطار وارسو يوم الخميس.

في الوقت نفسه، اشتكى الصحفيون الذين وصلوا مع الرئيس رامافوزا من عدم السماح لهم بالخروج من الطائرة في مطار وارسو، بينما واصل رئيس جنوب إفريقيا بالفعل طريقه إلى أوكرانيا في إطار مهمة السلام الإفريقية.

المصدر: نوفوستي