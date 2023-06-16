بريطانيا.. اتهام رئيس الرقابة في الشرطة بارتكاب جرائم جنسية بينها اغتصاب طفلة

اتُهم الرئيس السابق لجهاز الرقابة بالشرطة البريطانية باغتصاب طفلة وارتكاب جرائم جنسية أخرى، حسبما أفادت وسائل إعلام بريطانية.

وذكرت صحيفة "الإندبندنت" أن مايكل لوكوود (64 عاما)، استقال من منصب المدير العام للمكتب المستقل لسلوك الشرطة (IOPC) في ديسمبر الماضي. واليوم الجمعة، وجهت إليه تسع تهم بجرائم جنسية بعد تحقيق أجرته شرطة هامبرسايد.

وقالت دائرة الادعاء الملكية إنه متهم بست تهم تتعلق بالاعتداء غير اللائق وثلاث جرائم اغتصاب ضد فتاة دون سن السادسة عشرة، يزعم أنها ارتكبت خلال الثمانينيات.

ومن المقرر أن يمثل لوكوود أمام محكمة هال الابتدائية في 28 يونيو بتهمة ست جرائم هتك العرض وثلاث جرائم اغتصاب، جميعها ارتكبت بين أكتوبر 1985 ومارس 1986.

يذكر أن هيئة الرقابة تشرف على نظام شكاوى الشرطة في إنجلترا وويلز، وتحقق في الحوادث الخطيرة مثل الوفيات بعد الاتصال بالشرطة.

المصدر: "الإندبندنت"