قال سيرغي زيبنسكي رئيس المكتب الصحفي لمجموعة "غرب" بالجيش الروسي، إن مدفعية هذه المجموعة عطلت عملية تناوب لثلاث وحدات معادية في المواقع الأمامية في اتجاه كوبيانسك.

وأشار زيبنسكي إلى أن الطيران الحربي الروسي وجه 11 ضربة على تمركز عناصر العدو ومعداته العسكرية على نفس الاتجاه.

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وأضاف: "خلال القتال على اتجاه كوبيانسك، قامت طواقم المروحيات الضاربة من طراز K-52 و Mi-28 وكذلك القاذفات الجوية من طراز Su-25 بتوجيه 11 ضربة مستهدفة تجمعات أفراد ومعدات العدو العسكرية. وأحبطت مدفعية مجموعة غرب، ثلاث محاولات لتناوب على اتجاه كوبيانسك لوحدات من اللواء الميكانيكي رقم 14 واللواء المستقل رقم 103 والكتيبة المستقلة رقم 28 بالقوات الأوكرانية".

وأشار زيبنسكي إلى أن الجيش الروسي تمكن خلال السجال المدفعي في مناطق سينكوفكا ونوفوملينسك وكولومييتشيكا، من تدمير بطارية مدفعية أوكرانية غربية الصنع. وفي المركز السكني بيستشانويه دمرت مدفعية الجيش الروسي مدفع هاوتزر M109 Paladin أمريكي الصنع، وفي منطقة بتروبافلوفكا- ساموزودكا، تم تدمير مدفع بولندي من طراز Krab.

وفي منطقة جوفتنيفوي ونوفوزدانوفكا، دمرت منظومات الدفاع الجوي الصاروخية الروسية من طراز "تور" طائرتين بدون طيار للعدو من طراز "بوما" و "فالكيري".

المصدر: تاس