3 قتلى وعشرات الجرحى جراء تورنادو في تكساس الأمريكية

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب ما بين 75 و 100 آخرين بإعصار "تورنادو" ضرب مدينة بيريتون في ولاية تكساس الأمريكية الخميس، حسبما أكدت السلطات المحلية.

وقال بول داتشر، رئيس إدارة الإطفاء في بيريتون للصحفيين إن 3 أشخاص قتلوا في العاصفة التي اجتاحت المنطقة بعد ظهر الخميس، موضحا أن شخصا واحدا على الأقل قتل في ساحة للمنازل المتحركة تلقت "ضربة مباشرة" من الإعصار.

Tornado moving thru Perryton, TX today and the damage and aftermath. Folks in Perryton are gonna need some help over the next few weeks/months. #txwx#tornado#perrytonpic.twitter.com/a8DJTjIlcH — Brian Emfinger (@brianemfinger) June 16, 2023

وأكد المسؤول أن ما لا يقل عن 30 منزلا متحركا تضررت أو دمرت جراء الإعصار.

La petite de Perryton au nord-ouest du Texas et ses 8 000 habitants violemment touchés par une tornade. Le bilan très provisoire fait état de 3 morts et d’au moins 50 blessés pic.twitter.com/Aaeb49mLP0 — Axel Monnier (@AxelMonnier) June 16, 2023

وأشارت تقارير إلى أن التورنادو دمر أبراج اتصالات في بيريتون، كما أدى إلى انقطاعات للتيار الكهربائي، تاركا حوالي 50000 مستهلك بلا كهرباء في تكساس وولاية أوكلاهوما المجاورة، وفقا لموقع poweroutage.us.

وذكر مسؤول من مستشفى محلي للصحفيين أن مؤسسته اضطرت للعمل بمساعدة مولدات كهرباء.

المصدر: وكالات