دبلوماسي أمريكي: مستعدون للعمل البناء مع روسيا حول معاهدة "ستارت"

أكد مسؤول في الخارجية الأمريكية أن واشنطن على استعداد للعمل "بشكل بناء" مع موسكو لتنفيذ معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية (ستارت 3).

وقال المسؤول في حديث لوكالة "تاس" الروسية، يوم الخميس، إن "الولايات المتحدة أدت مرارا أنها مستعدة للعمل البناء مع روسيا على تنفيذ المعاهدة بالكامل. وهذا يشمل إجراء المشاورات عندما تكون روسيا جاهزة".

إقرأ المزيد

وكان نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف قد أعلن عن اتصالات بين موسكو وواشنطن في الأسابيع الأخيرة بشأن المعاهدة المذكورة، ورغم تباين المواقف أثمرت المناقشات عن بعض النتائج.

يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن في 21 فبراير الماضي تعليق التزام روسيا بمعاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية، ووقع على القانون بهذا الصدد في 1 مارس.

وشدد الرئيس الروسي على أن المعاهدة يجب أن تشمل الترسانات النووية للدولتين النوويتين الأخريين في الناتو، هما بريطانيا وفرنسا، وليس فقد الترسانة الأمريكية.

المصدر: تاس