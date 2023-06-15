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روسيا والجزائر تعملان على تعزيز التعاون في التكنولوجيا النووية

أخبار العالم

روسيا والجزائر تعملان على تعزيز التعاون في التكنولوجيا النووية
وزارة الخارجية الروسية
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أشار "إعلان الشراكة الاستراتيجية العميقة" الموقع اليوم بين روسيا والجزائر، إلى أن الجانبين سيعملان على تطوير التعاون في التكنولوجيا النووية واستخدامها السلمي.

وجاء في الإعلان أن "روسيا والجزائر يعلنان التعاون والتبادل في مجال تطوير التكنولوجيات النووية، وتطبيقها للأغراض السلمية، والسلامة النووية".

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وأفادت صحيفة النهار الجزائرية بأن "الرئيس الجزائري لفت إلى إمكانية توقيع اتفاقيات مع روسيا لتطهير المناطق التي تمت فيها التجارب النووية للاستعمار الفرنسي بالجزائر".

المصدر: نوفوستي+النهار

 

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