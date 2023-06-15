سيارتو يتحدث عن التعاون بين روسيا وهنغاريا على خلفية العقوبات

قال وزير خارجية هنغاريا بيتر سيارتو، إنه ناقش مع نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتوروف التعاون بين الدولتين في مجال الطاقة ومجالات أخرى لم تخضع للعقوبات.

وأضاف سيارتو: "تمكنت أنا ودينيس مانتوروف من تجميع العديد من أمثلة النجاح المشتركة حيث لا يزال التعاون الطبيعي ممكنا. في الوقت الحالي، تم تقليص تعاوننا إلى المجالات غير الخاضعة للعقوبات، لذلك نحن الآن ندعم بشكل أساسي الشركات الهنغارية في الصناعات الدوائية والطبية والزراعة والصناعات الغذائية حتى تنجح في السوق الروسية".

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وتابع الوزير الهنغاري القول: "الأمر الأكثر أهمية، بالطبع، هو تعاوننا في مجال الطاقة، والذي بدونه يستحيل ضمان أمن إمدادات الطاقة لبلادنا، لذا فإن القضية الرئيسية الآن هي تسريع الاستثمار في بناء محطة باكس الكهروذرية".

وشدد الوزير على أن "الإسراع في بناء هذه المحطة، سيسمح بضمان استقلال هنغاريا عن التغيرات المجنونة تماما ويحميها من زيادة الأسعار في أسواق الطاقة العالمية".

يشار إلى أن وزير خارجية هنغاريا يشارك اليوم الخميس، في فعاليات منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، في القسم المخصص للطاقة النووية.

المصدر: نوفوستي