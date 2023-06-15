ألمانيا تتعاقد على منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلية المضادة للصواريخ الباليستية

وافقت لجنة الدفاع بالبرلمان الألماني رسميا على صفقة ضخمة مع إسرائيل لشراء بطاريات Arrow-3 الإسرائيلية، وقد رحبت إسرائيل بهذه الخطوة.

وبحسب قناة "كان" الإسرائيلية، فقد وصلت قيمة هذه الصفقة لنحو 4 مليارات يورو، وهي تهدف لتسليح الجيش الألماني ببطاريات "حيتس 3" للدفاع الصاروخي الباليستي. وسيتم تنفيذ العقد على مدى أربع سنوات​.

وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية في بيان لها: إن وزير الدفاع يوآف غالانت ووزارة الدفاع الإسرائيلية وصناعات الطيران الإسرائيلية يرحبون بقرار وزارة الدفاع الألمانية وموافقة لجنة الميزانية والدفاع في البوندستاغ (البرلمان الألماني) على الالتزام ببدء الخطوات اللازمة للحصول على نظام الدفاع الجوي والصاروخي الإسرائيلي Arrow 3".

يذكر أنه من المقرر تسليم نظام الدفاع الصاروخي Arrow-3 في الربع الأخير من عام 2025. وفي حالة تعطل الصفقة، فإن الدفعة المقدمة غير قابلة للاسترداد، وستصبح تعويضا عن التكاليف التي ستتكبدها إسرائيل.

المصدر: "كان" + "جيروزاليم بوست"