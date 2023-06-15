بشار الجعفري: روسيا ستبقى قائدة للتوجه الدولي نحو تعدد القطبية (فيديو)

صرح السفير السوري لدى روسيا بشار الجعفري بأن روسيا ستبقى "قائدة للتوجه الدولي الجديد نحو العودة إلى تعدد القطبية".

جاء ذلك في حديث له مع مراسل صحيفة "إزفستيا" الروسية على هامش منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي الـ 23، حيث تابع الجعفري أن العلاقات بين الجمهورية العربية السورية وروسيا هي "علاقات مميزة على كافة الصعد، سياسيا واقتصاديا وتجاريا وثقافيا". وأكد على أن مشاركة سوريا في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي بنسخته الثالثة والعشرين "تهدف إلى تعزيز هذه الروابط الثنائية بين البلدين".

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وأشاد الجعفري بالإدارة التنظيمية للمنتدى، حيث قال بشأن انطباعاته حول المنتدى، إنها "في منتهى الإيجابية"، وأن هذا التنظيم "يليق بمدينة بطرسبورغ التاريخية وبالاتحاد الروسي الصديق".

وشدد الجعفري على أن روسيا ستظل "قائدة للتوجه الدولي الجديد نحو العودة إلى تعدد القطبية"، ومن هنا تأتي أهمية وضرورة "تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والمالية بين الاتحاد الروسي من جهة وبقية العالم من جهة أخرى، عبر هذا المنتدى"، حيث أن ذلك، وفقا للجعفري، "يصب في صالح الجميع".

المصدر: إزفستيا