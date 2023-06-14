سويسرا.. مئات النساء يتظاهرن في شوارع زيورخ للمطالبة بحقوقهن (فيديو)

شهدت شوراع مدينة زيورخ السويسرية، مظاهرة نسائية حاشدة اليوم الأربعاء في إطار إضراب نسائي على مستوى البلاد حمل شعار " الراتب. الوقت. الاحترام".

وفقا لوكالة نوفوستي الروسي، تطالب النساء في مظاهرات العام الجاري، باتخاذ إجراءات وطنية لمكافحة العنف الجنسي والجندري والأسري المنصوص عليه في الدستور.

وكذلك تعزيز حق المرأة بالإجهاض المجاني، فضلا عن زيادة مدة إجازة الأمومة إلى سنة واحدة لكلا الوالدين، حيث يحق للنساء في سويسرا الآن الحصول على إجازة أمومة مدفوعة الأجر لمدة 14 أسبوعا.

وتم تنظيم الاحتجاجات وتنفيذها في زيورخ بشكل هادئ، حيث تهتف المشاركات بشعرات داعمة للمساواة، وتصدح بعض الأغاني.

ورافق التظاهرة النسائية سيارة شرطة واحدة، ولم يتدخل ضباط الشرطة في الحدث.

وتجدر الإشارة إلى أن الإضرابات النسائية تنظم في سويسرا في الـ14 من يونيو في كل عام، وذلك منذ أكثر من 30 عاما، وذلك للمطالبة بإجراء التعديلات الدستورية التي تراها النساء مجحفة بحقهن ولا تعتمد مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة.

المصدر: نوفوستي