ماتفيينكو: المشاركة العالمية الواسعة في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي دليل على فشل الغرب في عزل روسيا

صرحت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالينتينا ماتفيينكو، بأن حجم المشاركة العالمية في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، دليل على فشل المحاولات الغربية لعزل روسيا.

وأوضحت ماتفيينكو خلال لقاء جمعها بالرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أن إعلان 17 ألف شخص من 130 دولة رغبتهم بالمشاركة في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، هو أكبر دليل على فشل مخططات الغرب.

وأضافت مخاطبة تبون: "أعلم أنها زيارتكم الأولى لروسيا، ويسعدني أن جدول أعمالكم سيشمل زيارة سان بطرسبورغ، مسقط رأسي، للمشاركة في الدورة الـ26 لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي".

وأشارت إلى أن منتدى بطرسبورغ الدولي اكتسب مصداقية باعتباره أهم منصة دولية في عالم الأعمال، وبالرغم من جميع المحاولات الغربية لعزل روسيا دوليا، أعلن أكثر من 17 ألف شخص من مختلف دول العالم، نيتهم المشاركة في المنتدى.

وشكرت الرئيس الجزائري لأنه أوجد ضمن جدول أعماله فرصة للقاء أعضاء مجلس الدوما الروسي.

وتابعت: " نولي في روسيا أهمية كبيرة لزيارتكم، وكنا نترقبها منذ مدة، أدرك أن برنامجكم مزدحم للغاية، وأنا متأكد من أن اجتماع الغد مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيكون غنيا وموضوعيا".

وأعربت عن ثقتها بأن زيارة تبون لروسيا ستشكل "مرحلة جديدة ومهمة في توسيع التعاون متعدد الأوجه وتعزيز الصداقة" بين البلدين.

وأضافت: "أعلم أنه تم التوصل إلى اتفاقات بشأن الارتقاء بعلاقاتنا إلى نوعية جديدة من الشراكة الثنائية، ونحن سعداء جدا بها. أريد أن أؤكد لكم أننا من جانبنا البرلماني، سنبذل قصارى جهدنا لضمان تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها".

المصدر: تاس