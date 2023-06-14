مصادر دبلوماسية تكشف عن جوانب من مبادرة السلام الإفريقية بشأن أوكرانيا

كشفت مصادر دبلوماسية إفريقية عن نقاط من مبادرة السلام الإفريقية لحل الأزمة الأوكرانية، أهمها جانب يخص الأمن الغذائي وآخر بشأن مسألة تبادل الأسرى.

ونقلت وكالة "تاس" عن مصدرين دبوماسيين من إفريقيا أن خطة السلام تركز على قضايا الغذاء وهي مسألة مهمة بالنسبة لإفريقيا.

وقال المصدر الأول، بالإضافة إلى ذلك، يمكن للدول الإفريقية أن تلعب دورا في تسهيل عملية تبادل الأسرى.

وأكد مصدر ثان أن الخطة تمس جوانب مختلفة من الأمن الغذائي.

وأعلن الكرملين الأسبوع الماضي أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيستقبل في المستقبل القريب وفدا من قادة الدول الإفريقية، لبحث مبادرة السلام الإفريقية.

وأوضح الكرملين أن بوتين أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره من جمهورية جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، بحثا خلاله القضايا الراهنة والمتعلقة بمواصلة تطوير الشراكة الاستراتيجية الثنائية بين البلدين، والمبادرة الإفريقية لحل الأزمة الأوكرانية.

وأضاف أنه "تم الاتفاق على أن يستقبل الرئيس فلاديمير بوتين وفدا من عدد من رؤساء الدول الإفريقية في المستقبل القريب".

المصدر: وكالات