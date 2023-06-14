سيناتور جمهوري يعارض بيع الأسلحة إلى هنغاريا بسبب موقفها من عضوية السويد في "الناتو"

عارض السيناتور الجمهوري جيمس إي. ريش، عضو لجنة العلاقات الخارجية، صفقة أسلحة أمريكية بقيمة 735 مليون دولار إلى هنغاريا، بسبب رفضها الموافقة على عضوية السويد في حلف "الناتو".

وقال ريش في بيان إن "هنغاريا يجب أن تسمح للسويد بالانضمام إلى الناتو إذا كانت تريد حزمة الأسلحة، التي تشمل 24 بطارية قاذفة صواريخ HIMARS، وأكثر من 100 صاروخ بالإضافة إلى قطع الغيار"، مشيرا إلى أنه "منذ وقت ليس ببعيد، أعربت بشكل مباشر عن مخاوفي لحكومة هنغاريا بشأن رفضها المضي قدما في التصويت على انضمام السويد إلى الناتو".

وأضاف: "حقيقة أننا الآن في يونيو ولم يتم الانتهاء من الملف بعد، قررت تعليق بيع معدات عسكرية أمريكية جديدة إلى هنغاريا".

يذكر أن جميع مبيعات الأسلحة الكبيرة تتطلب من رئيس وأعضاء لجان الشؤون الخارجية في مجلسي الشيوخ والنواب إعطاء الموافقة قبل أن تؤكد وزارة الخارجية البيع علنا.

ويمنع اعتراض ريش وزارة الخارجية من أن تكون قادرة على المضي قدما في عملية البيع.

ورفض متحدث باسم وزارة الخارجية التعليق على الأمر، قائلا إن الوزارة لا تعلق على "مبيعات الأسلحة التي لا تزال قيد الانتظار".

وتأتي مناورة ريش في الوقت الذي زار فيه الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ البيت الأبيض يوم الثلاثاء في محاولة لتنسيق الاستراتيجيات لقمة الناتو هذا الصيف في ليتوانيا، حيث يأمل الرئيس الأمريكي جو بايدن وستولتنبرغ في الإعلان عن تقدم في محاولة السويد للانضمام إلى التحالف.

المصدر: "واشنطن بوست"