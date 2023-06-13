الإليزيه: الأمير محمد بن سلمان سيلتقي ماكرون في باريس يوم الجمعة

أفاد قصر الإليزيه بأن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان سيلتقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس يوم الجمعة المقبل.

وفي شهر مارس الماضي، بحث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ووليّ العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، تعزيز تعاون بلديهما في مجال الدفاع والطاقة، وجددا تأكيدهما على العمل معا لمساعدة لبنان.

وأوضح الإليزيه أنّ الزعيمين أشادا خلال اتصال هاتفي بـ"دينامية علاقتهما الثنائية" ولا سيما لناحية "تعميق التعاون في مجالي الاقتصاد والثقافة".

وأضافت الرئاسة الفرنسيّة أنهما "بحثا أيضا في المجالات التي يمكن تعزيز هذا التعاون فيها، خصوصا فيما يتعلّق بقضايا الدفاع والطاقة".

المصدر: RT + أ ف ب