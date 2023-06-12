آلاف الأسماك النافقة على ساحل خليج تكساس (فيديو)

طفت آلاف الأسماك النافقة على سطح الماء، والتي جرفتها الأمواج على الرمال في خليج ساحل تكساس الأمريكي، وتناقلت وسائل الإعلام مقاطع مصورة تظهر فيها الأسماك تكسو الساحل.

وتم رصد أكوام من الأسماك النافقة تغطي حافة الشاطئ، خلال ما وصفه مسؤولو الحياة البرية بأنه "حدث انخفاض الأكسجين الذائب".

🇺🇸 | #BREAKING: Tens of thousands of dead fish found along the Gulf Coast of Texas. Authorities attribute this phenomenon to "oxygen depletion." The discovery of thousands of lifeless fish on a Texas beach raises concerns. pic.twitter.com/ssrol1nMQV — América News English (@ANews24hours) June 12, 2023

وقال بريان فرايزر، مدير إدارة حدائق مقاطعة بازوريا، إن السبب كان "عاصفة كاملة" من الظروف السيئة، مبينا أن الماء الدافئ يحتوي على أكسجين أقل بكثير من الماء البارد، وأن البحار الهادئة والسماء الملبدة بالغيوم في المنطقة قد أعاقت طرق ضخ الأكسجين عادة في مياه المحيط. كما تضيف الأمواج الأكسجين إلى الماء، وتقلل السماء الملبدة بالغيوم من قدرة الكائنات المجهرية على إنتاج الأكسجين من خلال عملية التمثيل الضوئي".

ووفقا للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي، فإن "أسماك المنهادن الخليجية لديها أكبر محصول سمكي في خليج المكسيك وتدعم ثاني أكبر مصايد الأسماك من حيث الوزن في الولايات المتحدة".

من جانبها، قالت كاتي سانت كلير، مديرة الحياة البحرية في جامعة تكساس، إن ارتفاع درجة حرارة مياه ساحل الخليج من خلال تغير المناخ يمكن أن يكون قد ساهم في نفوق الأسماك مضيفة "نظرا لارتفاع درجات حرارة المياه، فمن المؤكد أن هذا يمكن أن يؤدي إلى حدوث المزيد من هذه الأحداث، خاصة في بيئاتنا الضحلة أو القريبة من الشاطئ أو على الشاطئ".

المصدر: axios