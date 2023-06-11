الدفاع الروسية تعلن استعادة 94 عسكريا من الأسر الأوكراني

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، عودة 94 عسكريا روسيا كانوا في الأسر لدى نظام كييف، نتيجة عملية تفاوض لتبادل الأسرى.

وقالت الدفاع الروسية في بيان: "في الحادي عشر من يونيو، ونتيجة لعملية تفاوضية، أُعيد 94 عسكريا روسيا كانت حياتهم معرضة للخطر في الأسر، من المناطق الخاضعة لسيطرة نظام كييف".

وأوضحت الدفاع الروسية بحسب البيان، أن العسكريين المفرج عنهم سيتلقون العلاج في المؤسسات الطبية التابعة لوزارة الدفاع الروسية.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية