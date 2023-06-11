حادث جديد في المناطق المحتلة على الحدود جنوب لبنان والجيش الإسرائيلي يتدخل

قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن مجموعة من الشبان قاموا مجددا بتدمير جزء من السياج الشائك الذي أقامه الجيش على حدود لبنان الجنوبية في المناطق المحتلة، اليوم الأحد.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي عبر "تويتر" أن "حادثا جديدا غير عادي وقع في منطقة جبل الدوف (الخط الأزرق) على الحدود اللبنانية، حيث حاولت مجموعة من اللبنانيين تدمير الحاجز الذي نصبه الجيش الإسرائيلي هناك، ما اضطر الجيش لاتخاذ إجراءات تفريق التظاهرات، وانسحب المشتبه بهم من المكان".

وكانت حدود لبنان الجنوبية قد شهدت يوم الجمعة الماضي استنفارا أمنيا متبادلا بين الجيش اللبناني والجيش الإسرائيلي، حيث أرسل الجيش اللبناني وقوات اليونفيل تعزيزات بعد توافد مئات المتظاهرين لاعتراض آليات الجيش الإسرائيلي التي تعمل على وضع أسلاك شائكة وتثبيت نقاط ضمن الأراضي المحتلة جنوبي لبنان.

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תקרית חריגה נוספת בהר דב בגבול לבנון: חשודים לבנונים ניסו להשחית את המכשול שצה"ל הקים במקום, הכוח הגיב באמצעים לפיזור הפגנות, החשודים התרחקו@Doron_Kadoshpic.twitter.com/D3IJHbBPus — גלצ (@GLZRadio) June 11, 2023

في حين ألقى الجيش الإسرائيلي قنابل الغاز المسيل للدموع عند الحدود لإبعاد المتظاهرين الذين يحاولون إزالة الأسلاك الشائكة التي وضعها الجيش الإسرائيلي.

المصدر: RT