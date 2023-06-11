صافرات الإنذار تدوي في كييف وإعلان حالة التأهب الجوي

دوت صافرات الإنذار في جميع أنحاء أوكرانيا، معلنة حالة تأهب لغارة جوية، وفقا لبيانات خرائط وزارة التحول الرقمي الأوكرانية على الإنترنت.

ووفقا لبيانات الخريطة، دوت صافرات الإنذار من حالة تأهب لغارة جوية في العاصمة كييف، وجميع المقاطعات والمدن الأوكرانية.

ويوم أمس دوت صافرات الإنذار في عدد من المقاطعات الأوكرانية منها، دنيبروبيتروفسك وكيروفوغراد وبولتافا، كما تم الإعلان عن حالة التأهب لغارة جوية بشكل متكرر في عدة مقاطعات أخرى، ثم تم إلغاؤها.

وبدأت القوات الروسية قصف مواقع البنية التحتية الأوكرانية في 10 أكتوبر بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، واستهدفت الضربات الروسية مرافق الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء أوكرانيا.

وتم شن الضربات على مرافق الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد. ومنذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن إنذارات الغارات الجوية في المناطق الأوكرانية كل يوم، وأحيانا في جميع أنحاء البلاد.

المصدر: RT