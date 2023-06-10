الرئيسان الصيني والجنوب إفريقي يبحثان مبادرتي حل الأزمة الأوكرانية

بحث رئيس جمهورية جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، خلال مكالمة هاتفية مع نظيره الصيني شي جين بينغ، مبادرة السلام الإفريقية لحل الأزمة الأوكرانية.

وأوضح رامافوزا لشي جين بينغ خلال المكاملة، أن وفدا من قادة سبع دول إفريقية سيتوجه إلى روسيا وأوكرانيا في المستقبل القريب، لبحث المبادرة مع الطرفين.

وذكر مكتب الرئاسة الإفريقية في بيان رسمي، أن رامافوزا أشاد بمبادرة السلام الصينية، وأكد لشي جين بينغ، دعم جمهورية جنوب إفريقيا ورؤساء عدد من الدول الإفريقية الأخرى للمبادرة الصينية الرامية لإنهاء الصراع الأوكراني بالطرق السلمية.

وبدوره أثنى شي جين بينغ على مبادرة السلام الإفريقية، مشددا على أن الأزمة الأوكرانية أثرت بشكل سلبي على حياة المواطنين الأفارقة، والأمن الغذائي في القارة السوداء بشكل عام.

كما ناقش الرئيسان التعاون الثنائي بين بلديهما والتعاون في إطار مجموعة بريكس التي تضم كلا من " روسيا والصين وجمهورية جنوب إفريقيا والبرازيل والهند"، واستعداد قمة المجموعة المقبلة.

وأكد الرئيسان عزمهما العمل بشكل مشترك لضمان نجاح قمة بريكس القادمة.

وأعلن رامافوزا في الـ 16 من مايو الماضي، موافقة السلطات الروسية والأوكرانية على استقبال وفد من الدول الإفريقية لبحث آفاق الأزمة الأوكرانية وإيجاد حل سلمي للصراع

المصدر: تاس