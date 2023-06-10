قطار محمل بأسلحة وذخائر أمريكية يتعرض للنهب في بولندا

تعرض قطار أمريكي محمل بالأسلحة والذخيرة، كان يتجه نحو أوكرانيا إلى عملية نهب في بولندا.

وذكرت وسائل إعلام بولندية أن القطار أمريكي ويحمل قذائف كان من المقرر إرسالها لأوكرانيا.

ووفقا للتقارير الإعلامية كان القطار تحت حراسة جنود تابعين للناتو، وتعرض للنهب في محطة السكك الحديدية في Wengliniec في سيليزيا السفلى.

وأوضحت وسائل إعلام بولندية أن القطار تابع للجيش الأمريكي، وأن اللصوص سرقوا أربعة صناديق ذخيرة، كانت تحتوي على قذائف شديدة الانفجار من عيار 155 ملم للمدافع.

المصدر: وكالات