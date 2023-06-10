من أين استقى أردوغان معلوماته بشأن انفجار مصنع الصواريخ في أنقرة؟

ذكرت صحيفة "يني شفق" أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اتصل بوزيرالدفاع، يشار غولر، بشأن أحداث الانفجار بمصنع الصواريخ الذي وقع صباح اليوم السبت في أنقرة.

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وبحسب الصحيفة "اتصل الرئيس أردوغان، بوزير الدفاع يشار غولر وتم إطلاعه على كافة معلومات ووقائع حادث الانفجار".

بدوره، قال وزير العدل التركي يلماز تونك في منشور، إنه تم فتح التحقيق القضائي والإداري اللازم لتوضيح ملابسات الحادث.

من جانبه كشف والي أنقرة، واصب شاهين، أن سبب الانفجار القوي في مصنع الصواريخ باروتسان MKE، وقع أثناء إعداد مقذوفات الديناميت التي تستخدم بالصواريخ.

ووقع صباح اليوم انفجار قوي في مصنع (باروتسان) لتصنيع الصواريخ والمتفجرات في منطقة الماداغ بالعاصمة التركية أنقرة أسفر عن 5 قتلى.

وذكرت المعلومات الأولية وفق التقنيين والمتخصّصين، أن الحادث كان بسبب تفاعلات كيميائية في قسم تصنيع الديناميت.

المصدر: RT