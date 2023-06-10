"أعادتهم الغابة الأم".. قصة حقيقية من قلب غابات الأمازون (صور)

عثرت السلطات الكولومبية على 4 أطفال أحياء بعد أكثر من شهر من تحطم طائرتهم في غابات الأمازون.

وكان الأشقاء، الذين يبلغون من العمر 13 عاما، وتسعة أعوام، وأربعة أعوام، وطفل رضيع يبلغ من العمر عاما واحدا، على متن الطائرة مع والدتهم، والطيار ومساعده عندما تحطمت في الأول من مايو.

وتوفيت والدتهم والبالغون الآخرون الذين كانوا على متن الطائرة.

وقال الرئيس الكولومبي، غوستافو بيترو، اليوم السبت، إن العثور على الأطفال بعد أسابيع من البحث كان "فرحة للبلد بأسره".

ووصفه بأنه "يوم سحري"، مضيفا "لقد كانوا وحدهم، لقد حققوا بأنفسهم نموذجا للبقاء التام سيبقى في التاريخ. هؤلاء الأطفال هم اليوم أبناء السلام وأطفال كولومبيا".

وشارك بيترو صورة للعديد من أفراد الجيش ومجتمع السكان الأصليين الذين يرعون الأشقاء الذين فقدوا لمدة 40 يوما.

وقال إن الأطفال يتلقون الآن رعاية طبية، وأنه تحدث إلى جدهم، الذي قال له "أعادتهم الغابة الأم".

وكانت طائرة سيسنا 206 التي كان الأطفال ووالدتهم يستقلونها، في طريقها من أراراكوارا في مقاطعة أمازوناس، إلى سان خوسيه ديل غوافياري، عندما أصدرت تحذيرا بسبب عطل في المحرك.

وعثر الجيش على جثث الثلاثة الكبار الذين كانوا معهم في موقع التحطم.

المصدر: BBC