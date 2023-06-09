البنتاغون: واشنطن تقدم مساعدة عسكرية جديدة لكييف بقيمة ملياري دولار

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الجمعة، عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا، تشمل معدات للدفاع الجوي وذخائر بقيمة تناهز ملياري دولار.

وقال البنتاغون في بيان إن هذا الأمر "يظهر الالتزام المستمر من أجل القدرات القصيرة المدى لأوكرانيا والقدرات الدائمة للقوات المسلحة الأوكرانية للدفاع عن أراضيها والقتال ضد العدوان الروسي على المدى البعيد".

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ويوم أمس بالتحديد، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه سيحصل على "التمويل اللازم" لدعم أوكرانيا ضد روسيا "طالما تطلب الأمر".

وفي مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، رد بايدن على صحفي سأله ما اذا كان يحظى بتأييد زعيم الجمهوريين في مجلس النواب للتصويت على هذا التمويل، بالقول: "أنا واثق بأننا سنحصل على التمويل اللازم لدعم أوكرانيا طالما تطلب الأمر ذلك".

وفي الأول من يونيو الجاري أيضا، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن "الناتو" سيقدم لأوكرانيا "حزمة قوية من الدعم السياسي والمادي" خلال القمة القادمة المزمع عقدها في مدينة فيلنيوس في الفترة ما بين 11-12 يوليو، دون تحديد للمبلغ المقرر.

المصدر: أ ف ب + وكالات