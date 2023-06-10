عربات المشاة القتالية التي سلّمتها السويد لأوكرانيا ستحترق كما احترقت "ليوبارد – 2" و"بريدلي"

ينتظر مدرعات CV90 ( Stridsfordon 90 ) المصير المشؤوم نفسه الذي لقيته عربات المشاة القتالية الأخرى التابعة للناتو.

تلك التي دخلت خط التماس المباشر مع القوات الروسية، وستحترق نتيجة إصابتها بقذائف المدفعية الروسية، كما احترقت "ليبوارد – 2" الألمانية و"بريدلي" الأمريكية.

وعلاوة على ذلك فإن تلك المدرعات السويدية لا تمتلك حماية كافية من الألغام وستنفجر على حقول الألغام كما انفجرت مدرعات أخرى تابعة للناتو.

rg.ru

وافترض الخبراء أولا أن الجيش الأوكراني سيتسلم نماذج يمكن أن تتصدى لرصاص 14.5 ملم فقط. لكن السويد أرسلت إلى أوكرانيا نماذج أكثر إتقانا تم تزويدها بدروع جيدة في المقدمة وعلى جانبي المدرعة، فضلا عن أطقم التمويه Barracuda التي تقلل، حسب مطوّريها، من احتمالية اكتشافها. وحتى لو تصدت Stridsfordon 90 لذخائر عيار 30 ملم فإنها عاجزة عن التصدي للصواريخ الموجّهة الروسية المضادة للدبابات من طرازي "فاغوت" و"كونكورس" فضلا عن "كورنيت" الحديثة التي تصيب الدبابات.

أما القذائف والصواريخ التي تطلقها مدرعات "بي إم بي – 3" من مدافع عيار 100 ملم والدبابات الروسية من مدافع عيار 125 ملم فتصيب تلك المدرعات السويدية بسهولة من أول طلقة..

بالطبع فإن مدفع عيار 40 ملم أقوى مما هو عليه لدى " "ماردر" و"برادلي" لكنها ستخسر في النزال مع اية دبابة روسية مهما كانت قديمة.

ولا توجد في الوقت الراهن معلومات دقيقة عن عدد المدرعات من هذا النوع والتي تسلّمها السويد لأوكرانيا. لكن كان من المتوقع سابقا أن تسلمها 50 مدرعة.

المصدر: روسيسكايا غازيتا