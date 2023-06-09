لماذا تخفي الدفاع الأوكرانية خسائرها خلال الهجوم المضاد؟

صرحت نائبة وزير الدفاع الأوكراني، آنا ماليار، بأن كييف لا تنشر بيانات عن خسائر القوات الأوكرانية خلال الهجوم المضاد، بسبب الحرب الإعلامية بين روسيا وأوكرانيا.

وكتبت على قناتها في "تيليغرام": "الحروب الحالية تدور في بُعدين - حقيقي ومعلوماتي. في فضاء المعلومات، المعارك ليست أقل شراسة. ولديها أيضا مهام وقواعد وقوانين معينة".

وأضافت ماليار أنه كلما تم الوصول إلى المزيد من المعلومات عن العدو، كان من الأسهل التنبؤ بقدراته وخططه.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، إنه في غضون ثلاثة أيام، شنت كييف هجوما طال انتظاره في قطاعات مختلفة من الجبهة وركزت كمية كبيرة من المعدات والقوى العاملة لهذا الغرض.

وأكد شويغو، أن القوات المسلحة الروسية أحبطت محاولات هجومية ودحرت العدو. وفقدت القوات الأوكرانية ما يصل إلى 3715 شخصا في ثلاثة أيام.

المصدر: نوفوستي