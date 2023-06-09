بوتين ولوكاشينكو يجتمعان في سوتشي الروسية (صورة)

بدأ رئيسا روسيا وبيلاروس، فلاديمير بوتين وألكسندر لوكاشينكو اليوم الجمعة اجتماعهما في مدينة سوتشي الروسية.

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد الكرملين بأن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سيلتقي اليوم الجمعة مع كل من نظيره البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، ورئيس وزراء أرمينيا، نيكول باشينيان.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ديميتري بيسكوف، للصحفيين "الرئيس بوتين موجود في سوتشي اليوم، وسيبدأ يومه بمحادثة مع رئيس جمهورية بيلاروس، ألكسندر لوكاشينكو، والتي ستجرى في مقر إقامة بوتشاروف روشي".

المصدر: RT