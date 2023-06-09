روسيا تخلي المناطق الغارقة في خيرسون وأوكرانيا تقصفها

أفاد الكرملين بوقوع قتلى خلال عمليات إجلاء وإنقاذ المدنيين في منطقة خيرسون جراء القصف المستمر من قبل القوات الأوكرانية للمنطقة المتضررة من الفيضان.

وأضاف المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف في تصريحات صحفية "كل عمليات الإجلاء والإنقاذ تتم في ظل قصف متواصل من قبل القوات الأوكرانية. هذا القصف لا يتوقف. هذا أكثر من قصف بربري. ونتيجة لهذا القصف، هناك ناجين ومتضررين من الفيضانات قد قتلوا جراء هذا القصف المتواصل، بينهم امرأة حامل".

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وتابع قائلا "تعمل السلطات بجميع مستوياتها في منطقة خيرسون على إجلاء المواطنين من المنطقة المنكوبة، ويبذلون كل التضحيات".

ولفت بيسكوف إلى أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على اضطلاع مباشر بالأحداث ويتلقى تقارير مستمرة من وزارة حالات الطوارئ والجيش."نيابة عن الرئيس، تتخذ وزارة حالات الطوارئ باستخدام جميع الموارد الإضافية الممكنة لمساعدة الناس. كما تعمل السلطات المحلية".

وصرح القائم بأعمال حاكم خيرسون، فلاديمير سالدو، أمس الخميس بأن سبعة أشخاص، بينهم مدنيان، لقوا حتفهم نتيجة إطلاق صواريخ من قبل القوات الأوكرانية على منطقة الإخلاء في هولا بريستان في المنطقة.

المصدر: نوفوستي