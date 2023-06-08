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بوريل يدعو لوقف فوري لإطلاق النار في مقاطعة خيرسون

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بوريل يدعو لوقف فوري لإطلاق النار في مقاطعة خيرسون
Globallookpress Christine Olsson/Keystone Press Agency
المفوض الأعلى للشؤون الخارجية والأمن للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل
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دعا المفوض الأعلى للشؤون الخارجية والأمن للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إلى وقف فوري لإطلاق النار في مقاطعة خيرسون على خلفية حادث محطة كاخوفسكايا الكهرومائية.

وكتب بوريل على "تويتر"، يوم الخميس: "ترد أنباء عن عمليات القصف التي تعرض للخطر والجهود لإنقاذ المدنيين في مقاطعة خيرسون بعد تدمير سد محطة كاخوفسكايا الكهرومائية".

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وأضاف: "ندعو روسيا لوقف هذه الأعمال غير المقبولة فورا".

يذكر أن مقاطعة خيرسون تشهد فيضانات في أعقاب تدمير سد محطة كاخوفسكايا الكهرومائية فجر الثلاثاء 6 يونيو.

وتبادلت روسيا وأوكرانيا الاتهامات بشأن تفجير المحطة وقصف المدنيين أثناء عمليات الإجلاء من المناطق المنكوبة.

المصدر: نوفوستي

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