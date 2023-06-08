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وزير خارجية الإمارات يبحث مع مبعوثة أمريكية دور "بيت العائلة الإبراهيمية"

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وزير خارجية الإمارات يبحث مع مبعوثة أمريكية دور
Globallookpress
عبدالله بن زايد، وزير الخارجية الإماراتي
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قال وزير خارجية الإمارات عبدالله آل نهيان في لقاء مع المبعوثة الأمريكية لمكافحة معاداة السامية ديبورا ليبستادت أن بيت العائلة الإبراهيمية "يكرس التعايش السلمي للأجيال المقبلة".

واستعرض وزير الخارجية الإماراتي، مع ليبستادت، خلال اللقاء، الذي عقد في أبوظبي، "أهمية نشر قيم الأخوة الإنسانية والتسامح والتعايش المشترك في العالم".

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يشار إلى أن بيت العائلة الإبراهيمية في أبوظبي يضم ثلاثة دور عبادة، مسجدا وكنيسة وكنيسا.

وبيت العائلة الإبراهيمية يقع في جزيرة السعديات بأبو ظبي، وتم الإعلان عن المشروع أول مرة في 5 فبراير من العام 2019 خلال اجتماع في مكتبة نيويورك. وتم افتتاحه رسميا في 16 فبراير من العام 2023.

المصدر: وام

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