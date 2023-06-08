 
مباشر

تركيا تواصل لعب دور الوسيط لتنظيم مفاوضات روسية أوكرانية

أخبار العالم

تركيا تواصل لعب دور الوسيط لتنظيم مفاوضات روسية أوكرانية
Legion-Media
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vgxw

أعلنت تركيا عن عزمها مواصلة الدور الذي لعبته في وقت سابق بالتوسط من أجل تنظيم مفاوضات سلام بين روسيا وأوكرانيا.

وجاء في بيان صدر الخميس عقب اجتماع مجلس الأمن القومي التركي، برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان، والوزراء الجدد: "تمت مناقشة نتائج الحرب المستمرة بين روسيا وأوكرانيا، والتي تزيد من المخاطر في المنطقة.

إقرأ المزيد
أي كوارث يهدد بها انهيار سد كاخوفسكايا؟
أي كوارث يهدد بها انهيار سد كاخوفسكايا؟

وذكر البيان: أن تركيا ستواصل الإسهام في الجهود المبذولة لإنهاء الصراع، وبدء مفاوضات السلام وضمان الأمن الغذائي العالمي".

بالإضافة لذلك، ناقش الاجتماع الأوضاع في سوريا وكوسوفو. وفي هذا الصدد ، تم التأكيد على "أهمية التعاون الدولي لتسهيل العودة الطوعية والآمنة والكريمة للسوريين الفارين من الصراع".

وبالإشارة للوضع في كوسوفو، قال البيان إن أنقرة "ستلعب دورا للحيلولة دون تصعيد الوضع إلى أزمة".

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا