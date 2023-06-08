تركيا تواصل لعب دور الوسيط لتنظيم مفاوضات روسية أوكرانية

أعلنت تركيا عن عزمها مواصلة الدور الذي لعبته في وقت سابق بالتوسط من أجل تنظيم مفاوضات سلام بين روسيا وأوكرانيا.

وجاء في بيان صدر الخميس عقب اجتماع مجلس الأمن القومي التركي، برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان، والوزراء الجدد: "تمت مناقشة نتائج الحرب المستمرة بين روسيا وأوكرانيا، والتي تزيد من المخاطر في المنطقة.

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وذكر البيان: أن تركيا ستواصل الإسهام في الجهود المبذولة لإنهاء الصراع، وبدء مفاوضات السلام وضمان الأمن الغذائي العالمي".

بالإضافة لذلك، ناقش الاجتماع الأوضاع في سوريا وكوسوفو. وفي هذا الصدد ، تم التأكيد على "أهمية التعاون الدولي لتسهيل العودة الطوعية والآمنة والكريمة للسوريين الفارين من الصراع".

وبالإشارة للوضع في كوسوفو، قال البيان إن أنقرة "ستلعب دورا للحيلولة دون تصعيد الوضع إلى أزمة".

المصدر: تاس